11 апреля 2017, 14:05Общество Пензенский журнал «Телесемь» отметил 16-летие Журнал «Телесемь» (12+) уже 16 лет радует пензенцев интересными новостями, полезными советами, интервью со звездами. А раз в год сотрудников издания радуют его читатели и друзья. Популярное издание отметило очередной день рождения.

16-летие журнала «Телесемь» сотрудники издания встретили на рабочем месте. К выпуску готовится очередной номер популярного еженедельника. Тем не менее, праздничная дата дает о себе знать - весь день в редакции раздаются звонки с поздравлениями от друзей и партнеров, а некоторые приходят лично.



«Я благодарна тем людям, которые со мной на протяжении всех этих лет творят то, что называется журналом «Телесемь» и именно с этими людьми мне приятно и хорошо работать. Трудностей нет», - сказала генеральный директор журнала «Телесемь» Ирина Баландина.

Ирина Александровна признается, что «Телесемь» для нее, как родной ребенок. Более того, у генерального директора журнала день рождение тоже в апреле. Поздравить с двойным праздником в офис «Телесемь» приехал генеральный директор телерадиокомпании «Экспресс» Степан Парфенов.



«Наши партнерские отношения укрепляются с каждым годом. Мне хочется сказать, что мы всегда будем поддерживать вас и ваше издание, потому что вы сильные, всегда актуальные, интересные, значит, мы будем с вами всегда», - сказал он.

Тесное сотрудничество и дружба продолжается вот уже 16 лет. На страницах журнала читатели узнают о проектах пензенского телеканала, а из программ и сюжетов «Экспресса» зрители узнают о конкурсах и акциях «Телесемь».

«Я работаю здесь 16 лет и сколько себя помню, телеканал «Экспресс» был всегда нашим хорошим партнером. И даже в начале, в первые годы, когда у нас была возможность ставить на обложки тех людей, которых мы хотим видеть, одна из обложек вышла с представителями канала «Экспресс», - поделилась воспоминаниями бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

День рождения журнала «Телесемь» – это повод для радости и оптимизма. Тем более, что им всего 16 лет, а значит, все впереди – новые открытия, новые успехи, новые друзья. А читателей издания ждет еще больше проектов, конкурсов, розыгрышей.

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