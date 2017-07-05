05 июля 2017, 12:36Спорт Пензенский «Зенит» вернулся из Саратова с победой Пензенский «Зенит» одержал волевую победу в Саратове над местным «Соколом» в контрольном матче - 2:1.

Первый тайм прошел при игровом и территориальном преимуществе хозяев поля. От неминуемого гола «сине-бело-зеленых» дважды спасал каркас ворот, но на 31-й минуте саратовцы все же открыли счет.

После перерыва пензенский клуб сумел восстановить равновесие - 1:1, а, спустя 15 минут, вышел вперед. Оба мяча забили игроки на просмотре. Победный счет 2:1 «Зенит» сохранил до финального свистка.

Уже 14 июля пензенская команда вновь отправится в Саратов, где встретится с «Соколом» уже в официальном матче – на стадии 1/256 Кубка России.

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