Пензенский «Зенит» вернулся из Саратова с победой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июля 2017, 12:36Спорт
Пензенский «Зенит» одержал волевую победу в Саратове над местным «Соколом» в контрольном матче - 2:1.
Первый тайм прошел при игровом и территориальном преимуществе хозяев поля. От неминуемого гола «сине-бело-зеленых» дважды спасал каркас ворот, но на 31-й минуте саратовцы все же открыли счет.
После перерыва пензенский клуб сумел восстановить равновесие - 1:1, а, спустя 15 минут, вышел вперед. Оба мяча забили игроки на просмотре. Победный счет 2:1 «Зенит» сохранил до финального свистка.
Уже 14 июля пензенская команда вновь отправится в Саратов, где встретится с «Соколом» уже в официальном матче – на стадии 1/256 Кубка России.
05 июля 2017, 15:35Жительница Пензенской области задолжала детям почти 200 тысяч
05 июля 2017, 15:07Пензенцев призывают проголосовать за родной город
05 июля 2017, 14:32Зареченка ударила сожителя ножом в грудь
05 июля 2017, 14:04В Пензе на Бригадирском мосту произошла крупная авария
05 июля 2017, 13:2931 августа авиакомпания «Сибирь» вводит рейс «Пенза—Москва»
05 июля 2017, 13:01На улице Славы в Пензе отремонтировали дорогу
05 июля 2017, 12:36Пензенский «Зенит» вернулся из Саратова с победой
05 июля 2017, 12:03На пензенских дорогах работают девять бригад