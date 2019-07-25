Пензенский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов-ЦПФ»

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25 июля 2019, 19:14Спорт
Пензенский «Зенит» вышел в четвертьфинал кубка межрегионального футбольного союза «Приволжье». В заключительном туре группового этапа дружина Владимира Радкевича обыграла на домашней площадке самарские «Крылья Советов-ЦПФ» со счетом 4:2.
В этом матче тренерский штаб «Зенита» дал возможность проявить себя юным воспитанникам клуба. Однако счет в матче открыл лучший бомбардир команды Виталий Аралин.
В начале второй 45-минутки Виталий Аралин оформил дубль. После этого за дело взялись юниоры. Даниил Коноплев довел счет до разгромного счета 3:0. Гости бросились отыгрываться и за две минуты до конца основного времени реализовали 11-метровый удар. Уже в компенсированное время 16-летний Давид Руис отправил в ворота соперников четвертый мяч, на что самарцы успели ответить еще одним голом.
В 1/4 финала команда Владимира Радкевича встретится с ульяновским «Университетом». Матчи (0+) пройдут 14 и 21 августа.
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