Пензенский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов-ЦПФ»

Пензенский «Зенит» вышел в четвертьфинал кубка межрегионального футбольного союза «Приволжье». В заключительном туре группового этапа дружина Владимира Радкевича обыграла на домашней площадке самарские «Крылья Советов-ЦПФ» со счетом 4:2.

В этом матче тренерский штаб «Зенита» дал возможность проявить себя юным воспитанникам клуба. Однако счет в матче открыл лучший бомбардир команды Виталий Аралин.

В начале второй 45-минутки Виталий Аралин оформил дубль. После этого за дело взялись юниоры. Даниил Коноплев довел счет до разгромного счета 3:0. Гости бросились отыгрываться и за две минуты до конца основного времени реализовали 11-метровый удар. Уже в компенсированное время 16-летний Давид Руис отправил в ворота соперников четвертый мяч, на что самарцы успели ответить еще одним голом.

В 1/4 финала команда Владимира Радкевича встретится с ульяновским «Университетом». Матчи (0+) пройдут 14 и 21 августа.