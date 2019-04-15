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15 апреля 2019, 19:51Спорт
В 2019-м пензенский «Зенит» может вернуться в профессиональную лигу. Напомним, уже больше года клуб выступает в чемпионате межрегионального футбольного союза «Приволжье», который носит статус любительского.
Перспективы «Зенита» обсудили на заседании постоянной комиссии Гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам. По словам председателя городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, сейчас перед зенитовцами стоит задача - попасть в призовую тройку в третьем дивизионе.
«Футболисты, у которых есть потенциал, они могут перейти в более профессиональную лигу. У сформированного костяка команды есть задача, которую они будут пытаться выполнить», - прокомментировал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.
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