Пензенский завод «Биосинтез» покупает ведущая индийская компания

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14 апреля 2017, 12:33Общество
Завод «Биосинтез» получил вторую жизнь. В конце ноября 2016 года индийская фармацевтическая компания выкупила акции пензенского предприятия. О преобразованиях, которые ведутся на заводе, стало известно на форуме «InnoMed».
Сейчас идет перевооружение завода современным оборудованием, лекарственные препараты они будут выпускать самые современные, которые будут реализовываться не только в Российской Федерации, но и за ее пределами: и в Индии, и в Германии, и в Европе», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Завод уже выпускает более 180 наименований лекарственных препаратов различных форм. В ближайшее время их ассортимент обновится и увеличится.
Напомним, индийская фармацевтическая компания «Сан Фарма» сообщила о заключении ее дочерним предприятием окончательного соглашения о приобретении 85% акций пензенского завода «Биосинтез». Отметим, компания «Сан Фарма» - ведущая в Индии, входит в топ-5 мировых фирм, специализирующихся на дженериках и имеет около 50 производственных площадок по всему миру.
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