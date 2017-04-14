14 апреля 2017, 12:33Общество Пензенский завод «Биосинтез» покупает ведущая индийская компания Завод «Биосинтез» получил вторую жизнь. В конце ноября 2016 года индийская фармацевтическая компания выкупила акции пензенского предприятия. О преобразованиях, которые ведутся на заводе, стало известно на форуме «InnoMed».

Сейчас идет перевооружение завода современным оборудованием, лекарственные препараты они будут выпускать самые современные, которые будут реализовываться не только в Российской Федерации, но и за ее пределами: и в Индии, и в Германии, и в Европе», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Завод уже выпускает более 180 наименований лекарственных препаратов различных форм. В ближайшее время их ассортимент обновится и увеличится.

Напомним, индийская фармацевтическая компания «Сан Фарма» сообщила о заключении ее дочерним предприятием окончательного соглашения о приобретении 85% акций пензенского завода «Биосинтез». Отметим, компания «Сан Фарма» - ведущая в Индии, входит в топ-5 мировых фирм, специализирующихся на дженериках и имеет около 50 производственных площадок по всему миру.

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