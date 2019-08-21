Пензенский законопроект о запрете жарки шашлыков вне спецзон отправили на доработку

Законодательное Собрание отложило принятие закона о запрете открытого огня и приготовления на нем пищи, в частности, шашлыков, в не установленных для этого местах.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, планируется провести общественное обсуждение законопроекта. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая проанализирует эффективность предлагаемых мер – штрафов за нарушение запрета.

Напомним, прокуратура Пензенской области выступила с законодательной инициативой. Она предложила штрафовать за проведение мероприятий, предполагающих вне разрешенных мест приготовление еды на открытом огне, в мангалах и других подобных приспособлениях. По данным ведомства, такая мера направлена на профилактику пожаров.

«Граждане не ограничены в разведении огня в специально отведенных и оборудованных местах, оснащенных безопасными приспособлениями для приготовления пищи, средствами пожаротушения. Действие законопроекта не распространяется на случаи разведения огня на принадлежащих гражданам земельных участках, а также на территориях, находящихся вне населенных пунктов, на дачных и садовых участках, лесных массивах, на расположенных там прудах, озерах и других водоемах, где действуют федеральные правила и нормы пожарной безопасности», - поясняет пресс-служба надзорного органа.

Законопроект планировалось вынести на ближайшую сессию 23 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».