Пензенский заключенный «купил» инспектора за 145 тыс руб - СКР

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, осужденный предложил младшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №1 деньги за то, что тот будет проносить ему телефоны. Тот согласился. С сентября по декабрь 2018 года знакомая заключенного несколько раз перечислила мужчине деньги, всего - 145 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

«Дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».