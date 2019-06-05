Пензенский заключенный «купил» инспектора за 145 тыс руб - СКР

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05 июня 2019, 15:04Криминал
Пензенского осужденного подозревают во взятке сотруднику колонии.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, осужденный предложил младшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №1 деньги за то, что тот будет проносить ему телефоны. Тот согласился. С сентября по декабрь 2018 года знакомая заключенного несколько раз перечислила мужчине деньги, всего - 145 тысяч рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
«Дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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