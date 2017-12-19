19 декабря 2017, 19:08Общество В Пензе более 50 пар запланировали свадьбу в канун Нового года В Новый год в новом статусе мужа и жены. Более 50 пар запланировали церемонию бракосочетания на 29 и 30 декабря. Считается, что в праздновании свадьбы в канун Нового года есть что-то сакральное, священное и мистическое.

В загсе октябрьского района Пензы церемонии бракосочетания в канун Нового года проведут уже в третий раз. 31 декабря связать себя узами Гименея у молодых не получится - дата выпала на воскресенье. А вот на 29 и 30 декабря заявления подали 24 пары. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. Считается, что браки, свершившиеся в эти даты - наиболее крепкие и удачные.

«Они приходят к своему выбору осознанно и, конечно же, для них символично, что это происходит накануне Нового года, когда загадываются желания, когда сбываются все мечты. Все пары, которые зарегистрировали браки 29, 30 и 31 декабря, до сих пор сохранены и мы надеемся, что они счастливы. Невеста в белоснежном платье, жених в костюме и оба на фоне новогодней атрибутики. Большим плюсом в таких бракосочетаниях являются яркие и необычные фотографии, поэтому в зале для поздравлений подготовили сразу несколько праздничных фотозон», - рассказала начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района Пензы Эльвира Шаныгина.

Для пензенцев постарались создать атмосферу любви и гармонии, а также новогоднее настроение. Сценарий церемонии будет отличаться от обычного, молодоженов ожидает немало сюрпризов. Например, время регистрации увеличат практически втрое - с 7 до 20 минут. Молодоженов ожидает первый супружеский танец, парам предложат станцевать в центре новогоднего хоровода из собравшихся гостей. Поздравят молодоженов и главные зимние волшебники.

«Дорогие друзья, в преддверии Нового года хочется пожелать вам счастья, любви, домашнего тепла и уюта. Пусть в вашей жизни происходят только добрые и радостные события», - сказала ведущий специалист-эксперт территориального отдела ЗАГС Октябрьского района Пензы Виктория Малько.

Как показывает практика, к событию, которое можно будет вспоминать с теплотой долгие годы, тщательно готовятся и сами молодожены.

«В 2016 году 31 декабря приходили гости украшенные новогодней мишурой, видно было, что праздник начался. Приходили интересные пары, у которых букеты были сделаны из еловых шишек и веток в новогоднем стиле», - добавила Эльвира Шаныгина.

Свадьба в канун Нового года только усилит и дополнит атмосферу приближающегося праздника. А мы желаем всем любящим парам множество счастливых моментов уже в статусе крепкой семьи, которую они создают.

Общество

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