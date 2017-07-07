07 июля 2017, 11:02Образование Пензенский выпускник «отвоевал» 100 баллов на апелляции по ЕГЭ В Пензе выпускник Губернского лицея после апелляции по итогам ЕГЭ по физике повысил итоговый балл с 96 до 100.

Таким образом, количество 100-бальников в регионе увеличилось до 26, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Всего правом подать апелляцию в конфликтную комиссию воспользовались 216 пензенских выпускников, в итоге в трех случаях результаты работ были оставлены без изменений, в шести случаях – понижены, по 54 апелляциям балл был повышен, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

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