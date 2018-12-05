Пензенский вуз стал федеральной инновационной площадкой

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05 декабря 2018, 13:04Образование
Пензенский государственный технологический университет стал федеральной инновационной площадкой. Вуз получил такой статус по итогам конкурса Министерства просвещения страны.
«Университет стал единственной в регионе инновационной площадкой, и теперь наш опыт по формированию и функционированию инновационной структуры будет внедрен в массовую практику РФ в области образования», - сказал и.о. ректора ПензГТУ Виктор Усманов.
Директор института дополнительного профессионального образования Наталья Хрусталькова отметила, что в настоящее время наработан достаточный опыт по учебно-методическому обеспечению онлайн-курсов, оценки их качества и созданию онлайн-ресурсов по основным образовательным программам.
Всего такой статус получил 51 вуз России. В ПензГТУ федеральная инновационная площадка будет действовать до 2023 года. Затем планируется создание единой федеральной системы онлайн-обучения педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе университета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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