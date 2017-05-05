05 мая 2017, 19:53Общество Пензенский врач создал памятный фильм о медиках времен войны В Пензе в областной больнице имени Бурденко чествовали медиков-ветеранов Великой Отечественной войны. Почтить память коллег пришли ветераны и молодые сотрудники медицинского учреждения. На празднике показали фильм, созданный при поддержке телеканала «Экспресс». Короткометражная лента рассказывает о сотрудниках областной больницы, которые жили в военное время.

Стихотворением Сергея Михалкова младшее поколение поздравляет медиков-ветеранов. В областной больнице имени Бурденко возобновляют старую традицию — чествовать работников, которые прошли Великую Отечественную войну. Сегодня вспоминают всех: врачей, санитарок, водителей.



«Нам повезло еще и в том, что долгие годы послевоенные в стенах этой больницы работало много ветеранов Великой Отечественной войны. Часть из них были в тыловых госпиталях. Часть - в боевых передвижных госпиталях. Но они работали вместе с нами. Они творили, совершенствовали медицинское обслуживание населения», - рассказал главный врач областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (1974–1984 гг.) Герасим Ардаков.



Вспомнить своих товарищей и наставников пришли ветераны больницы имени Бурденко. Информацию об уже ушедших и ныне живущих медиках-ветеранах собирает Игорь Кирюхин. Врач работает в областной больнице пять лет. Все эти годы практически в одиночку он собирал ценную информацию о коллегах - фронтовиках.

«Я в течение нескольких месяцев регулярно встречался с нашими ветеранами Отечественной войны. Их оставалось двое, сейчас осталась только женщина. Записывал воспоминания, брал архивы личные, фотографировал», - сообщил Игорь Кирюхин.

Самые важные факты он собрал в пятиминутном ролике, который рассказывает о сотрудниках областной больницы, живших в военные годы. Проект создан при поддержке телеканала «Экспресс». Динамичная короткометражная лента адресована молодежи. Фильм призван сохранить память о медиках, которые спасали жизни в годы Великой Отечественной.

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