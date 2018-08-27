27 августа 2018, 17:37Криминал

Пензенский военный похитил обмундирование на 1 млн руб

Пензенский гарнизонный военный суд вынес наказание начальнику вещевой службы тыла части за хищение государственного имущества.

Установлено, что мужчина в марте 2017 года похитил комплекты полевого обмундирования, чтобы продать их. Ущерб Министерству обороны страны составил более одного миллиона рублей.

В результате военному суд назначил три года условно, также он обязан вернуть государству растраченные деньги, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 145
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ