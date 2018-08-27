Пензенский военный похитил обмундирование на 1 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 августа 2018, 17:37Криминал
Пензенский гарнизонный военный суд вынес наказание начальнику вещевой службы тыла части за хищение государственного имущества.
Установлено, что мужчина в марте 2017 года похитил комплекты полевого обмундирования, чтобы продать их. Ущерб Министерству обороны страны составил более одного миллиона рублей.
В результате военному суд назначил три года условно, также он обязан вернуть государству растраченные деньги, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 августа 2018, 19:42В Пензе «Литературный привал-2018» признали самым массовым
27 августа 2018, 19:37В пензенском артинституте приняли присягу около 200 первокурсников
27 августа 2018, 19:33Пензенцы приняли участие в акции «Ночь кино»
27 августа 2018, 19:29Пензенские полицейские ликвидировали крупную «финансовую пирамиду»
27 августа 2018, 19:26Пензенец стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира «Казарла-2018»
27 августа 2018, 19:21В ИА «Пенза-Пресс» приготовили экзотическое варенье на зиму
27 августа 2018, 19:18«Экспресс» взяли «серебро» турнира «В кругу друзей»
27 августа 2018, 19:12Пензенцы могут изменить кадастровую стоимость земельного участка