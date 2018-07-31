Пензенский водитель «ЗИЛа» попытался подкупить ульяновца

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 июля 2018, 12:34Происшествия
У Ульяновской области пензенца подозревают сразу в двух правонарушениях.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на 790 км федеральной автодороги М-5 «Урал» возле поселка Николаевка 52-летнего водителя «ЗИЛа» остановили инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения. Мужчина хотел откупиться и предложил 1500 рублей за несоставление протокола.
«Теперь водителю придется ответить не только за совершенное административное правонарушение, но и за попытку дачи взятки должностному лицу», - отметили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество», пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 июля 2018, 17:58Под ливнем в лесу. Маленького пензенца искали восемь часов
31 июля 2018, 17:39Лес на Западной поляне превратился в помойку. ВИДЕО
31 июля 2018, 17:08Мэр Пензы предложил одеть водителей общественного транспорта в униформу
31 июля 2018, 16:38Пензенский пловец завоевал третью медаль Спартакиады молодежи России
31 июля 2018, 16:07Кувайцев предложил создать проект сквера в районе ГПЗ
31 июля 2018, 15:37Пензенская бегунья взяла два «серебра» на молодежной Спартакиаде
31 июля 2018, 15:06В Пензе продают школьные рюкзаки «с оружием». ФОТО
31 июля 2018, 14:36В сердобском доме ветеранов завершился капремонт