Пензенский водитель «ЗИЛа» попытался подкупить ульяновца

У Ульяновской области пензенца подозревают сразу в двух правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на 790 км федеральной автодороги М-5 «Урал» возле поселка Николаевка 52-летнего водителя «ЗИЛа» остановили инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения. Мужчина хотел откупиться и предложил 1500 рублей за несоставление протокола.

«Теперь водителю придется ответить не только за совершенное административное правонарушение, но и за попытку дачи взятки должностному лицу», - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество», пишет ИА «Пенза-Пресс».