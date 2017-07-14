14 июля 2017, 15:37Общество Пензенский водитель пересек сплошную и совершил обгон на переходе В социальной сети «ВКонтакте» в группе «АВТОХАМ.Пенза» пользователь опубликовал видео с нарушением Правил дорожного движения.

На видео зафиксировано, как водитель легковушки совершает обгон на пешеходном переходе, пересекая сплошную линию разметки.

Пользователи активно обсуждают случившееся, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Там хорошо видно, что не помешал никому. Не думаю, что водитель решил бы обогнать, если бы не убедился, что там никого», - встала на защиту нарушителя Екатерина.

Сообщение девушки вызвало дискуссию.

«Она же объяснила свою позицию. Если никому не помешала, то можно и по встречке, и на «красный», и по тротуару. Главное, чтобы не мешать, и чтобы никто не настучал на это в ГАИ», - написал Александр.

«Екатерина, да нарушайте. главное это других бы не касалось никаким образом. Летишь под 80 через сплошную и пешеходный, а там ребенок или мамаша с коляской и что, приплыли? Дорога не лотерея. какие тут могут быть оправдания», - парировал пользователь Евгений.

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza