Пензенский водитель автобуса может получить 1 млн руб

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28 апреля 2017, 18:02Общество
Пензенцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» (18+), которое пройдет в Краснодаре с 18 по 20 мая.
Подать заявку на участие можно до 10 мая на сайтах www.bestdriver-rf.ru и www.лучшийводитель.рф. Призовой фонд конкурса - 1 миллион рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Основные цели проведения конкурса – совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популяризации профессии водителя транспорта общего пользования, формирования у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения», - сообщили в пресс-службе минпрома.
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