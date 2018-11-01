Пензенский ветеран отвоевал квартиру у невестки и ее дочери

В Пензе, чтобы вернуть квартиру, ветеран Великой Отечественной войны подал в суд на жену своего умершего сына и ее дочь.

Как рассказал 90-летний мужчина, в 2013 году он решил составить завещание и обсуждал это в присутствии сыновей. Квартиру, в которой он жил с супругой с 1989 года, он собирался оставить старшему из детей – Владимиру. Узнав это, последний повез отца по различным организациям, где пенсионер подписывал документы не глядя, думая, что составляет завещание, а на самом деле он оформил договор дарения жилплощади. В 2017 году Владимир умер, квартира перешла его жене, а та подарила ее дочери. Новая собственница требует от стариков освободить помещение.

Вдова рассказала, что долго жила с сыном ветерана в гражданском браке. Незадолго до того, как он скончался, они оформили отношения официально, и мужчина переписал квартиру на законную супругу. По словам женщины, пенсионер добровольно подарил квартиру старшему сыну, так как младшему они помогали деньгами. Также она заявила, что старик только притворяется малограмотным и беспомощным.

Дочь женщины пояснила в суде, что погибший мужчина воспитал ее и был ей как отец. Ее мать ухаживала за ним, пока он тяжело болел, поэтому справедливо, что ей подарили квартиру.

Пожилой мужчина после подписания договора продолжал считать жилье своей собственностью: оплачивал все коммунальные расходы, проводил ремонт, сменил счетчики, установил пластиковые окна. Поэтому суд пришел к выводу, что он не собирался дарить квартиру и действительно считал, что составил завещание. В итоге в настоящее время он лишился единственного жилья, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В результате все три договора дарения признали недействительными, квартиру вернули в собственность ветерана. Женщины пытались обжаловать такое решение, но его оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».