Пензенский велосипедист попал в больницу после ДТП с легковушкой

Новые жертвы открывшегося веломотосезона. На трассе М5 «Урал» в районе садоводческого товарищества «40 лет Октября столкнулись отечественная легковушка и велосипедист.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места преступления. Владелец двухколесного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - прокомментировал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

После сообщения о произошедшем полицейские в районе ДТП объявили план-перехват. Вскоре после этого в Бессоновском районе правоохранительные органы отыскали автомобилиста, совершившего преступление. Им оказался мужчина 45 лет. Сейчас сотрудники регионального УМВД выясняют все обстоятельства произошедшего.