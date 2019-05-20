Пензенский велосипедист попал в больницу после ДТП с легковушкой

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20 мая 2019, 19:57Происшествия
Новые жертвы открывшегося веломотосезона. На трассе М5 «Урал» в районе садоводческого товарищества «40 лет Октября столкнулись отечественная легковушка и велосипедист.
«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места преступления. Владелец двухколесного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - прокомментировал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
После сообщения о произошедшем полицейские в районе ДТП объявили план-перехват. Вскоре после этого в Бессоновском районе правоохранительные органы отыскали автомобилиста, совершившего преступление. Им оказался мужчина 45 лет. Сейчас сотрудники регионального УМВД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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