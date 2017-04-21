Пензенский «Университет-Визит» ведет борьбу за призовые места

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23 апреля 2017, 15:22Спорт
Во вторник в Туле стартует второй, заключительный тур, финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "Б". Борьбу за призовые места ведут шесть клубов, в числе которых - пензенский "Университет-Визит".
В первом туре дружина Александра Ганина одержала лишь одну победу в пяти встречах. Со счетом 3:1 сурская команда обыграла клуб из Омска и в итоге расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.
Во втором туре команды вновь сыграют друг с другом по круговой системе. Первый матч "Университет-Визит" проведет против столичного "Луча" 25-го апреля.
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