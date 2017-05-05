05 мая 2017, 19:25Культура Пензенский ТЮЗ показал спектакль на родине героя В преддверии празднования 72-й годовщины Победы коллектив Пензенского театра юного зрителя представил спектакль «Баллада о герое». Постановку показали в селе Большая Елань, на родине героя Советского Союза - Ивана Васильевича Мещерякова.

Свидетельства, грамоты, дипломы. Стены музея в средней школе села Большая Елань увешаны ими полностью. Рядом - старые фотографии. Каждый местный житель знает лица изображенных на снимках односельчан. Многие из них в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт сражаться за свободу и независимость Родины. В их числе - герой Советского Союза и Социалистического труда Иван Васильевич Мещеряков.



«Некоторые материалы Иван Васильевич сам передал в 1998 году, посетив нашу школу со своей семьей. У нас собран хороший материал, имеются презентации именно по жизнедеятельности Мещерякова. Дети очень внимательно слушают», - рассказала учитель средней школы с. Большая Елань Любовь Перкина.



Иван Мещеряков участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, битве за Москву, освобождал Венгрию и Чехословакию. Вернувшись с войны, он занялся научной деятельностью. Участвовал в создании космических аппаратов, был одним из ведущих разработчиков первой отечественной навигационной системы ГЛОНАСС. В свободное время занимался живописью и писал стихи.

Кроме того, пензенец стал прототипом младшего лейтенанта Мещерского, главного героя военной повести Эммануила Казакевича «Звезда». Узнав о такой яркой личности, режиссер-постановщик театра юного зрителя Ирина Дрожжилова решила создать документальный спектакль «Баллада о герое» (6+).



«Оказалось, что судьба такого человека очень интересна подрастающему поколению. Одно дело, когда герой далек от нас, а этот человек ходил по этим же улицам, дышал этим же воздухом», - отметила она.

Постановка полностью основана на документальных текстах и воспоминаниях. Со сцены зритель видит значимые события из военного прошлого земляка. Главного героя Ивана Мещерякова играет актер Пензенского театра юного зрителя Вячеслав Копенкин. Он признается, вживаясь в роль, его переполняют эмоции.

Не так давно на стене школы, где учился Иван Васильевич Мещеряков, появилась мемориальная доска. В планах у родственников - выступить с инициативой установки бронзового бюста отважному разведчику в одном из скверов Пензы.



«Стал вопрос - где его установить. Как он говорил: у себя дома - это как-то пафосно. Мне бы хотелось, чтобы этот бюст был на всеобщем обозрении», - сказал троюродный брат И.В. Мещерякова Виктор Мещеряков.

О генерал-лейтенанте не раз публиковали статьи. Не так давно одна из писательниц закончила книгу «Возвращение к истокам». Она в подробностях повествует о жизни Ивана Мещерякова. Книгу торжественно передали в школьный музей села Большая Елань.

Культура

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