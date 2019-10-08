Пензенский тренер надругался над 10 маленькими девочками

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08 октября 2019, 15:04Общество
Пензенского тренера осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких школьниц.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, тренер по плаванию одной из спортивных школ в августе 2017 года отправился вместе с воспитанниками в детский лагерь. Ночью он подошел к девочке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
«Аналогичные действия в отношении еще нескольких школьниц он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования и в августе 2018 года в детском лагере», - добавили в пресс-службе.
Всего от действий тренера пострадало 10 девочек одного возраста.
Вину мужчина не признал. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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