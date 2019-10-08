Пензенский тренер надругался над 10 маленькими девочками

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, тренер по плаванию одной из спортивных школ в августе 2017 года отправился вместе с воспитанниками в детский лагерь. Ночью он подошел к девочке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Аналогичные действия в отношении еще нескольких школьниц он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования и в августе 2018 года в детском лагере», - добавили в пресс-службе.

Всего от действий тренера пострадало 10 девочек одного возраста.

Вину мужчина не признал. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».