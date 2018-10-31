Пензенский ТФОМС разработал буклеты о пропаганде ЗОЖ

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31 октября 2018, 19:28Общество
Не секрет, что гораздо легче предупредить болезнь, чем потом ее вылечить. Чтобы подвигнуть пензенцев внимательнее относиться к своему здоровью, Территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования выпустило информационные буклеты. Он в доступной форме рассказывает о том, как быть здоровым и в каких случаях обращаться к врачу, чтобы диагностировать заболевание на ранних стадиях.
Как грамотно вести здоровый образ жизни? Что нужно сделать для профилактики и раннего выявления болезней? Где пройти диспансеризацию? Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области взялись за просвещение жителей региона. Ответив с помощью буклетов в интересной и понятной форме на самые актуальные вопросы.
«На первых позициях остается тема профилактики, самое главное - предотвратить заболевание, выявить его на ранних стадиях. Сегодня мы достигли договоренности с сетевыми компаниями, в которых распространяем наглядную агитацию о пропаганде ЗОЖ и заболеваний», - сказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.
Проводить для граждан ликбез в вопросах здоровья крайне необходимо, считают эксперты. Информация в буклете будет понятна всем без исключения.
«Вся информация ясна и полезна. Собрано все, - профилактика детских болезней, здоровое питание, норма жизни, это очень важно», - отметила жительница Пензы Людмила Макарева.
Самое главное, что изучив информацию в буклетах, пензенцы смогут вовремя заметить у себя первые признаки коварных заболеваний и предотвратить их.
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