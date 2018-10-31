Пензенский ТФОМС разработал буклеты о пропаганде ЗОЖ

Не секрет, что гораздо легче предупредить болезнь, чем потом ее вылечить. Чтобы подвигнуть пензенцев внимательнее относиться к своему здоровью, Территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования выпустило информационные буклеты. Он в доступной форме рассказывает о том, как быть здоровым и в каких случаях обращаться к врачу, чтобы диагностировать заболевание на ранних стадиях.

Как грамотно вести здоровый образ жизни? Что нужно сделать для профилактики и раннего выявления болезней? Где пройти диспансеризацию? Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области взялись за просвещение жителей региона. Ответив с помощью буклетов в интересной и понятной форме на самые актуальные вопросы.

«На первых позициях остается тема профилактики, самое главное - предотвратить заболевание, выявить его на ранних стадиях. Сегодня мы достигли договоренности с сетевыми компаниями, в которых распространяем наглядную агитацию о пропаганде ЗОЖ и заболеваний», - сказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Проводить для граждан ликбез в вопросах здоровья крайне необходимо, считают эксперты. Информация в буклете будет понятна всем без исключения.

«Вся информация ясна и полезна. Собрано все, - профилактика детских болезней, здоровое питание, норма жизни, это очень важно», - отметила жительница Пензы Людмила Макарева.

Самое главное, что изучив информацию в буклетах, пензенцы смогут вовремя заметить у себя первые признаки коварных заболеваний и предотвратить их.