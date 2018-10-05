Пензенский ТФОМС празднует 25-летие

Обеспечить бесплатной медицинской помощью каждого гражданина независимо от социального статуса и уровня доходов. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области в этом году отмечает 25-летний юбилей. Сегодня сфера ОМС - это неотъемлемая часть здравоохранения региона. За слаженную работу и профессионализм сотрудников ведомства лично поблагодарил губернатор Иван Белозерцев.

Благодарности, почетные грамоты и нагрудные знаки отличника здравоохранения тем, кто стоит на страже качества и доступности бесплатной медицины в Пензенском регионе. В этом году системе обязательного медицинского страхования исполнилось 25 лет. Ни один юбилей не пропускает экс-директор регионального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Лаптев, он стоял у истоков его создания.

«Фонд спас здравоохранение, потому что все закрывалось. Но постепенно все стало развиваться. Сейчас пензенский фонд – один из первых», - рассказал заслуженный врач России, почетный гражданин Пензенской области Юрий Лаптев.

За 25 лет сделано не мало. В числе достижений последних лет сферы ОМС - реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», программы «Модернизация здравоохранения области», программы «Земский доктор», которая позволяет молодым специалистам на селе получать финансовую помощь. В 2016 году у пензенцев появилась возможность сообщать о нарушениях в медучреждениях и получать бесплатные консультации специалистов страховых компаний в едином контакт-центре. Наш регион стал первым в Приволжском федеральном округе, В прошлом году в области стартовал федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Приоритетное направление работы фонда - обеспечение и защита прав застрахованных граждан.

«У меня нет сомнений в том, что вы успешно выполняете эту важную государственную задачу. И подтверждение этому - первое место по итогам 2017 года среди аналогичных фондов в РФ. Это огромный труд. Это говорит о том ,что коллектив - высокопрофессионален», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что порядок всеобщей диспансеризации населения с каждым годом совершенствуется. Обследования позволяют выявлять у пациентов заболевания на ранних стадиях, за счет чего в последние годы удалось снизить смертность по региону. Условия и качество оказания медпомощи с этого года на особом контроле страховых представителей третьего уровня и врачей-экспертов.