Пензенский технопарк - один из лучших в России

Пензенский «Кванториум НЭЛ» признали одним и лучших в России. Рейтинг составил фонд новых форм развития образования - федеральный оператор сети детских технопарков.

Технопарк определялся в одну из трех зон. Зеленая зона – лидирующие, желтая - не в полном объеме исполняющие основные показатели, красная зона - отстающие технопарки, сообщает пресс-центр облправительства.

«Кванторум НЭЛ» оказался в зеленой зоне. Вместе с Пензенской областью лидерами рейтинга стали еще 28 регионов. Среди них - детские технопарки Самарской, Тамбовской и Ульяновской областей.

В желтой зоне - 10 регионов. Замыкает рейтинг красная зона из двух регионов - Республики Карелия и Хакасии, пишет ИА «Пенза-Пресс».