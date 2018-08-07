Пензенский технопарк - один из лучших в России

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07 августа 2018, 16:04Образование
Пензенский «Кванториум НЭЛ» признали одним и лучших в России. Рейтинг составил фонд новых форм развития образования - федеральный оператор сети детских технопарков.
Технопарк определялся в одну из трех зон. Зеленая зона – лидирующие, желтая - не в полном объеме исполняющие основные показатели, красная зона - отстающие технопарки, сообщает пресс-центр облправительства.
«Кванторум НЭЛ» оказался в зеленой зоне. Вместе с Пензенской областью лидерами рейтинга стали еще 28 регионов. Среди них - детские технопарки Самарской, Тамбовской и Ульяновской областей.
В желтой зоне - 10 регионов. Замыкает рейтинг красная зона из двух регионов - Республики Карелия и Хакасии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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