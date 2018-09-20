Пензенский «Театр на обочине» сыграл импровизированный спектакль

В Пензе впервые сыграли «хеппенинг». Это новый для города театральный формат, который, впрочем, известен всему миру уже полвека. В его основе лежит простая мысль о том, что зритель - тоже участник спектакля, причем не пассивный. Каждый пришедший может выйти на сцену и показать свои артистические способности.

Сыграть такой спектакль решился «Театр на обочине». Зрителям предлагали импровизировать на темы: «Я и тот или иной предмет», «Я и музыка». Так, для последнего достаточно встать под софиты, услышать мелодию и пойти за своей фантазией. Постепенно приходит уверенность в том, что к этому полету обязательно присоединятся другие.

«Импровизация - это одна из самых сложных форм в профессии актера. Достаточно трудно делать это хорошо. Нужно развивать или иметь безграничную внутреннюю свободу», - рассказала режиссер «Театра на обочине» Марина Ливинская.

Актеры и режиссер спектакля в новом для Пензы формате замечают, «хеппининг» - не эксперимент. Для этого они слишком любят зрителя. Сама по себе импровизация, конечно, уже давно часть довольно многих постановок, но терять контроль над сюжетной нитью и не знать, что будет дальше на сцене, признаются актеры, до этого им не приходилось.

«По ходу действия в твою придуманную ситуацию могут вмешаться люди, ломать ее или преображать, в общем мешать тебе, и вам приходится взаимодействовать друг с другом, чтобы было интересно», - сказал актер «Театра на обочине» Никита Кудашов.

Зрители не скрывают, что формат прямого взаимодействия оказался для них новым. Среди пришедших - как просто любопытные пензенцы, так и профессиональные актеры. И те, и другие признают, что Пензе необходимы новые театральные формы.

«Бывают разные жанры, например, когда зритель - это черная стена, ты его не видишь, а работаешь только с партнером, или наоборот, напрямую взаимодействуя с людьми в зале», - отметила заслуженная артистка России Наталья Старовойт.

В этой работе, по сути взаимодействии, всегда остается возможность выбора. И даже, выходя на сцену, чтобы показать свою внутреннюю свободу, каждый зритель решает сам: быть ему собой или надеть маску.