Пензенский театр кукол в пятый раз получил «Золотую маску»

Пензенский театр «Кукольный дом» вернулся в Пензу с «Золотой маской». Пятой по счету в истории театра. Награду за спектакль «Попугай и веники» (16+) по пьесе Николая Коляды труппа получила в номинации «Лучшая работа режиссера». Эмоциями и впечатлениями от игры перед жюри поделился режиссер Владимир Бирюков и актеры театра. Они замечают, что это заслуга всей труппы.

Пятую по счету в истории «Кукольного дома» «Золотую маску», которая далась так тяжело, режиссер пензенского областного театра кукол примерял шутя. Спектакль «Попугай и веники» стал победителем в номинации «Лучшая работа режиссера». Но на диалог с журналистами труппа вышла в полном составе. Потому что как бы ни разделяли их номинации, а спектакль и победа - общие. По условиям конкурса, - живое воздействие обязательно. Спектакль отыграли перед жюри дважды.

«Понятно, что история не для московской публики, она о маленьких людях, которые бедно и трудно живут в глухой российской провинции. Поэтому наши беды, невзгоды, в которых мы пребываем, для москвичей не очень понятны», - отметил художественный руководитель пензенского областного театра Владимир Бирюков.



Для жюри конкурса они сделали открытие, неоднозначное и далеко не приятное, о той России, которую многие театралы не замечали. Правда жизни с отметкой плюс шестнадцать. Одним из самых ярких впечатлений «Золотой маски» 2018 года, признаются участники то, что кукольный театр повзрослел. Пять спектаклей-номинантов - предназначены для взрослой публики.

Действие пензенской постановки «Попугай и веники» происходит на железнодорожной платформе. Герои, кажется, опускаются на самое дно отчаяния, а надежда проносится и проносится мимо. Но в конце все они приходят к единственному финалу, свету и необходимости любить. Зритель угадывает собирательные образы тетки, интеллигентной женщины или алкоголика без особого труда и даже экзотика - попугай - в заснеженной России, не выбивается из общей атмосферы.

Дмитрий Кинге, чьим голосом в спектакле говорит попугай, рассказал, что куклы настолько сложны, что почти всеми персонажами управляют несколько актеров. На «Золотую маску» он попал впервые. Хотя в этом кукольном спектакле не видно лиц, победить во многом помогли актерская работа и атмосфера в труппе. Часть сцен и вовсе придумали актеры на репетициях, в спорах о смысле и сюжете. Увидеть обладателя «Золотой Маски» спектакль «Попугай и веники» пензенцы смогут на следующей неделе - 24,25 и 26-го апреля (16+).