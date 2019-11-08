Пензенский театр кукол покорил Санкт-Петербург

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10 ноября 2019, 17:25Культура
Пензенский театр кукол «Тутти-Фрутти» стал лауреатом первой степени всероссийского фестиваля «Букет марионеток», который прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 18 коллективов из семи регионов страны.
Юные звездочки театра кукол «Тутти-Фрутти» под руководством руководителя коллектива уже приступили к репетициям. Буквально на днях они триумфально вернулись с всероссийского фестиваля «Букет марионеток», на котором стали лауреатами первой степени. На суд жюри они приставили трогательный, философский и одновременно занимательный спектакль «Снежные человечки» (6+).
«Наш спектакль учит быть неравнодушным к окружающим, помогать другим», - рассказала актриса театра кукол «Тутти-фрутти» Ульяна Сердюк.
Маленькие снежные человечки с большим горячим сердцем покорили жюри, в состав которого вошли известные актеры театра и кино, преподаватель режиссуры. В этом году фестиваль расширил свою географию. В Петербург приехали театры из Самары, Петрозаводска, Тольятти, Архангельска и Пензы.
«Фестиваль существует давно. Проводится он раз в два года, мне очень хотелось попасть на него, но как-то не складывалось, а тут получилось. Мы выступили очень даже успешно. Это единственный фестиваль, я полагаю, который проводится только среди кукольных театров и коллективов», - пояснила художественный руководитель театра кукол «Тутти-Фрутти» Елена Турукина.
Кроме напряженных соревновательных дней, в рамках фестиваля для его участников организовали масштабную экскурсию по Санкт-Петербургу и мастер-классы.
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