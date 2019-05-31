Пензенский театр драмы закроет сезон пьесой «Декоратор»

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31 мая 2019, 19:41Культура
В пензенском драмтеатре сложился настоящий любовный многоугольник. Там приступили к репетициям пьесы «Декоратор» (16+). О том, что бывает, когда две женщины соперничают за внимание мужчины, зрители узнают совсем скоро.
Вернувшись из заграничной поездки, одна из главных героинь Марша обнаруживает, что рабочие никак не могут закончить ремонт. Но это не единственная проблема. На пороге дома появляется жена ее любовника - Джейн, которая намерена все рассказать мужу. С этих событий начинается пьеса британского драматурга Дональда Черчилля «Декоратор». По ходу развития сюжета уличенная в измене супруга, чтобы скрыть обман, уговаривает маляра сыграть роль ее мужа.
Джейн, не зная о подмене, не просто рассказывает об интрижке между супругами. Желая потешить уязвленное самолюбие, она наносит ответный удар и соблазняет подставного мужа Марши.
Ситуация принимает совершенно неожиданный поворот, когда обе замужние женщины начинают соревноваться между собой за внимание маляра-декоратора.
«Во-первых, пьеса замечательная, очень смешная. Во-вторых, она мало где ставилась. В России - только Садальским, у него это реприза, и то они ее переделали, как будто это в нашей стране происходит», - сказал художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков.
«Декоратор» завершит 226 театральный сезон. Премьерные показы пройдут 7 и 9 июня (16+). Затем артисты отправятся со спектаклем на международный фестиваль в Израиль.
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