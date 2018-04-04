Пензенский суд запретил гражданину Узбекистана въезд в Россию на 3 года

В Пензе гражданин Узбекистана попытался доказать свое право на пребывание в России через суд. И поначалу даже добился своего.

Фемида Нижнеломовского района обязала управление по вопросам миграции исключить мужчину из списка тех, кому въезд в Российскую Федерацию ограничен. Доводы управления о том, что мигрант неоднократно привлекался к административной ответственности, почему-то силы не возымели. Но прежде чем выполнить это решение, полицейские обратились в областной суд.

«В марте 2018 года судебной коллегией по административным делам Пензенского областного суда решение Нижнеломовского суда отменено, в настоящее время гражданин обязан выехать из РФ, в противном случае он будет депортирован», - прокомментировал начальник отдела контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.

«Доказательства трудоустройства этого гражданина, наличие законных источников дохода, уплаты налогов, права владения или пользования каким-либо помещением на территории РФ в материалах дела отсутствуют. Не установлено и устойчивых схем отношений с людьми, которые проживают в России», - пояснила пресс-секретарь пензенского областного суда Наталья Быченкова.



За последние три года иностранец одни только правила дорожного движения нарушил восемь раз. Штрафы по соответствующим протоколам он оплатил через полтора года, когда узнал, что его больше не пустят на территорию России. Но такое запоздалое раскаяние не смягчило органы правопорядка, они запретили ему въезд на три года. Сотрудники напоминают, что о фактах нелегального пребывания мигрантов можно сообщить по телефону 63-25-67.