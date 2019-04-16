Пензенский суд не удовлетворил жалобу мокшанцев по паводку-2018

Пензенский областной суд рассмотрел дело пострадавших от прошлогоднего паводка жителей Мокшана. Напомним , восемь семей пытались добиться компенсации, которую им должны были выплатить за частично утраченное имущество в результате весеннего половодья. Многие оценивают ущерб в несколько сотен тысяч. Однако областной суд, как и суд Мокшанского района, не удовлетворил их требование.

Следы апрельского паводка 2018 года надолго отпечатались на стенах в десятках домов жителей Мокшана. Прошло уже больше года, а пострадавшие до сих пор не могут разобраться с последствиями природного катаклизма. В Пензенском областном суде они надеялись найти справедливость и добиться финансовой помощи, которую в 2018-м обещали всем, кто пострадал от весеннего половодья. Напомним, сумма компенсации должна была зависеть от размера материального ущерба. В Мокшане тогда затопило около 90 домовладений. Каждая пострадавшая семья получила только по десять тысяч рублей. Восемь семей с такой суммой согласились. Они неоднократно обращались в администрацию Мокшанского района, а также в районный суд, но там им не помогли - требовали проведение экспертизы, которая мокшанцам была не по карману.

«После паводка пришла комиссия, которая состояла из глав администраций района и МЧС. Они все осматривали, заходили в дом. Повреждена мягкая мебель и бытовая техника, но они не проверили этого, поэтому мы не понимаем, почему в суде с нас требовали экспертизу. Было штук восемь-десять судебных заседаний, но все безрезультатно», - рассказала жительница поселка Мокшан Любовь Мясникова.

В областной суд мокшанцы приехали во второй раз. Первое заседание должно было состояться в середине марта. Однако его отложили - у суда не было сведений, что все участники процесса были извещены о проведении заседания. По словам законного представителя жителей Мокшана, главная трудность заключается в том, что они просят выделить финансовую помощь из резервного фонда правительства Российской Федерации, а не Пензенской области.

«В региональном правительстве предусмотрена помощь при повреждении домов и хозяйственных построек, а не имущества первой необходимости, поэтому мы обратились за помощью именно в правительство РФ, поскольку именно этим постановлением предусмотрена необходимая помощь», - прокомментировал адвокат Александр Клейменов.

Слушание дела в областном суде продлилось недолго. Суд не удовлетворил жалобу мокшанцев.

«Решение Мокшанского районного суда от 20 декабря 2018 года, с учетом определения того же суда от 30 января, оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - заключила судья Пензенского областного суда Татьяна Елагина.

Решение областного суда не заставило мокшанцев опустить руки. Они будут и дальше добиваться поддержки власти, ведь ущерб, который нанес прошлогодний паводок, для многих из них исчисляется сотнями тысяч рублей.

«До сих пор не могу восстановиться после нанесенного ущерба, на это, наверное, надо несколько лет. Дело в том, что мы ожидали больше от областного суда, но никто не помог. Будем решать вопрос иначе, что-нибудь другое делать», - сказала жительница Мокшана Вера Кузнецова.

Теперь истцы намерены подать кассационную жалобу в областной суд. Если не удовлетворят и ее, то жители Мокшана намерены обращаться в Верховный суд. Также о своей проблеме они хотят рассказать на личном приеме губернатору.