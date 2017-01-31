31 января 2017, 16:34Общество Пензенский студент взял медали на всемирной универсиаде В Алма-Ате проходит XXVIII всемирная зимняя универсиада, участие в которой принимают пензенские студенты.

По данным пресс-службы регионального минспорта, студент института физической культуры и спорта ПГУ Валерий Гонтарь в первый соревновательный день взял «золото» в индивидуальной лыжной гонке классическим стилем среди мужчин на десять километров.

Во второй день спортсмен стал вторым в гонке преследования на 10 километров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 62