29 июня 2017, 20:39Образование Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова В Пензе появился проект реконструкции усадьбы графа Воейкова в Каменском районе. Студент университета архитектуры и строительства Денис Ганин представил свое видение того, каким должно быть историческое сооружение с непростой судьбой. Это не первая попытка вдохнуть в руины новую жизнь. О реконструкции усадьбы не первый год рассуждают и пензенские чиновники, и представители общественности.

Выпускник пензенского государственного университета архитектуры и строительства Денис Ганин демонстрирует свою дипломную работу. Молодой человек создал проект реконструкции известного поместья Владимира Воейкова, расположенного в Каменском районе. На эскизе - парковые зоны с фонтанами, плодовый сад, пруд с ротондой, пешеходные дорожки и скамейки. Согласно проекту, реконструкции подлежит весь исторический архитектурный ансамбль общей площадью десять гектаров.



«На территории усадьбы предполагается гостиница, где будет удобно и людям с ограниченными возможностями, мы это продумали. На территории планируется расположить три музейно-выставочных комплекса. Это главный дворец и северный корпус с конюшнями», - рассказал автор проекта реконструкции усадьбы Воейкова Денис Ганин.

Со времени, когда предприимчивый граф Воейков основал производство минеральной воды «Кувака» и построил шикарный дворец, прошло больше века. В советское время в поместье размещались военный госпиталь, дом отдыха, ПТУ и профилакторий. В последние годы до известной усадьбы никому нет дела. Сегодня она производит удручающее впечатление.



«Граф Воейков, приближенный Николая II, строил эту усадьбу для сына царя - Алексея, но сложилось так, что он никогда здесь не побывал. Мы попытались представить, что было бы на этом месте, если бы не революционные события начала XX века. Возможно, об этом месте говорили бы не только в Пензенской области, но и во всем мире», - предположил Денис Ганин.

О том, что усадьба, реконструированная в ее историческом виде - с теми же фасадами, планировкой и интерьером, - могла бы привлечь туристов, говорят и в областном министерстве культуры и туризма. По словам начальника отдела ведомства Алексея Уколова, организовать туристический маршрут можно и к заброшенному сооружению, однако экскурсии к развалинам будут небезопасны.

«Мы же ходим на невосстановленные объекты в Греции, в Турции, но там это облагороженная территория, есть подъездные пути, охрана и безопасность. Это дополнительный сервис. Можно показывать и невосстановленную усадьбу, но она должна быть обеспечена необходимой инфраструктурой, которая будет туда туриста привлекать», - отметил он.

По некоторым оценкам, на полное восстановление усадьбы Воейкова может потребоваться около миллиарда рублей. Пока не нашелся инвестор, у Дениса есть время доработать проект историко-культурного комплекса. Автор планирует более детально продумать цветовое и архитектурное решения.

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