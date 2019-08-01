Пензенский студент попал в финал международного конкурса

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01 августа 2019, 17:08Образование
Проект пензенца попал в финал международного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов «HIGH GOALS-2019».
Студент факультета вычислительной техники Пензенского государственно университета Владислав Дятлов подготовил курсовую работу на тему: «Разработка внутренней нормативной документации СМК эксплуатационного локомотивного депо "Пенза». По итогам промежуточного этапа конкурса пензенец занял первое место.
Его проект автоматически участвует в финале конкурса, итоги которого будут подведены в конце декабря, сообщили в пресс-службе университета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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