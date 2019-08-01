Пензенский студент попал в финал международного конкурса

Студент факультета вычислительной техники Пензенского государственно университета Владислав Дятлов подготовил курсовую работу на тему: «Разработка внутренней нормативной документации СМК эксплуатационного локомотивного депо "Пенза». По итогам промежуточного этапа конкурса пензенец занял первое место.

Его проект автоматически участвует в финале конкурса, итоги которого будут подведены в конце декабря, сообщили в пресс-службе университета, пишет ИА «Пенза-Пресс».