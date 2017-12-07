07 декабря 2017, 19:05Культура Пензенский струнный квартет «Премьера» представил зрителям новую программу Один из ведущих коллективов «Пензаконцерта» струнный квартет «Премьера» представил пензенскому зрителю новую сольную программу. К концерту под названием «Квартеты в миноре» (6+) музыканты готовились около полугода. В органном зале филармонии прозвучали произведения великих классиков Франца Шуберта и Феликса Мендельсона.

Резкие тональные сдвиги, прерванные обороты и динамические контрасты. Над квартетом №14 Франц Шуберт начал работать в 1824 году, когда переживал сильный душевный кризис, называя себя несчастным, ничтожнейшим человеком на свете. Мрачные настроения отразились и на творчестве. Произведение, которое большинству известно под неофициальным названием «Смерть и девушка» исполнил пензенский струнный квартет «Премьера».

«После смерти Шуберта это произведение вошло в репертуары всех квартетов, и оно было переложено даже для оркестров, все желали его сыграть. Настолько оно трогает и музыкантов, и слушателей», - отметил художественный руководитель струнного квартета «Премьера» Вячеслав Филиппенков.

Для квартета «Премьера» каждое выступление — словно очередной дебют. Это едва ли не единственный в регионе коллектив, который дважды не выступает с одной и той же программой. Творческие эксперименты музыкантов зрители воспринимают на «ура».

«Я преподаватель музыкальной школы по классу скрипки и не пропускаю ни одного концерта этого квартета, потому что считаю, что это лучший коллектив в городе. Нельзя все время слушать только что-то очень веселое, развлекательное. Эта музыка заставляет задуматься», - рассказала жительница Пензы Александра Гуляева.

В этот вечер коллектив также исполнил «Струнный квартет №2» Феликса Мендельсона. Новая программа «Квартеты в миноре» включает в себя небольшой цикл концертов.

Другие произведения классиков можно будет услышать в 2018 году, когда квартет «Премьера» отметит свой 10-летний юбилей.

Культура

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