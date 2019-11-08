Пензенский спортсмен завоевал медаль на чемпионате мира по армрестлингу

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08 ноября 2019, 13:33Спорт
Представители Пензенской области Артем Есмейкин и Евгений Миронец успешно выступили на чемпионате мира по армрестлингу, который проходил в румынской Констанце.
Артем Есмейкин, выступающий среди юниоров 16-18 лет в весовой категории до 80 кг, отобрался на соревнования в феврале, став победителем первенства России. На чемпионате мира перед спортсменом, занимающимся всего четыре года, стояла амбициозная задача – завоевать медаль. С этим он справился, выиграв «бронзу» на левой руке. Сильнее оказались только армрестлеры из Грузии и Казахстана.
«В десятке лучших спортсменов Артем оказался самым младшим. 16 лет ему исполнилось только в марте, тогда как остальные участники выступают в юниорах последний год, всем по 18 лет», - отметил наставник атлета, главный тренер сборной Пензенской области и президент региональной федерации армрестлинга Владимир Грушин в общении с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс».
Он добавил, что побороться за медали в соревнованиях на левой руке не удалось из-за травмы, которую пензенец получил в схватке с норвежцем. В итоге он проиграл представителю Украины и остался шестым.
«Сделали УЗИ, все в порядке, пройдет восстановление и возобновит тренировки», - добавил Владимир Грушин.
Евгений Миронец выступает среди ветеранов 40-50 лет в весовой категории до 80 кг. На прошедшем в марте чемпионате России он стал серебряным призером, однако на ЧМ зацепиться за пьедестал не смог, заняв шестое место, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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