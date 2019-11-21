Пензенский спортсмен стал чемпионом мира по бильярду

Пензенские бильярдисты - среди лучших спортсменов планеты. Артем Балов и Артем Ирышков вернулись с Чемпионата мира по свободной пирамиде среди юношей и девушек, который проходил в Минске. Артем Ирышков остановился на стадии четвертьфинала, а Артем Балов стал чемпионом мира.

На турнире ребятам противостояли спортсмены из России, Украины, Белоруссии и других стран. В финале соперником Артема Балова стал Жанибек Казыбеков из Казахстана, но и он не смог остановить на пути к званию чемпиона мира пензенского бильярдиста, который сейчас выступает за Санкт-Петербург.

«Была тяжелая игра. Соперник повел в счете 2:0 до шести побед и очень хорошо держался со старта, но я как-то вырвался вперед. Затем он отыграл еще одну партию, а мне потом удалось выиграть две, так и стал чемпионом мира. Хороший год. Было тяжело, конечно, но больше психологически», - рассказал чемпион мира по свободной пирамиде среди юношей Артем Балов.

Для Артема Ирышкова такой чемпионат стал первым в карьере. С первой попытки он добрался до четвертьфинала, где жребий свел двух пензенских бильярдистов. В девяти партиях победу одержал более опытный Артем Балов - 6:3. По словам Артема Ирышкова, для него это был очень ценный опыт. Главное было - справиться с нервами, чтобы волнение не испортило партию.

«Сначала очень сильно переживал, играя даже против тех оппонентов, которые на голову ниже меня по уровню. Брал перерывы, умывался холодной водой, выходил на улицу. Всего положено по одному тайм-ауту, если играем до пяти побед, если до шести, то два, также перед контровой партией можно взять один», - сказал Артем Ирышков.

«За любого пензенского спортсмена, если он состоит в какой-то сборной, испытываю гордость. Тем более, когда это люди, к которым мы имеем непосредственное отношение, следим за их успехами, переживаем неудачи, поддерживаем, общаемся с родителями», - отметил президент федерации бильярда Пензенской области Игорь Ясинецкий.

В 2020 году на плечи местных спортсменов ляжет двойная ответственность. Чемпионат мира пройдет в нашем городе.