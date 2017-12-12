Пензенский спортсмен поставил новый рекорд

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12 декабря 2017, 19:05Спорт
Новые рекорды и отбор резерва. В Пензе прошел ежегодный фестиваль легкой атлетики среди юниоров. В этот раз на стартовую дорожку вышли представители шести регионов.
В финале первыми на старт встали девушки. В забеге среди 15 и 16-летних тамбовчанка Ульяна Дивисевич понадеялась не только на собственные силы и добежала до финиша быстрее всех.
«Перед стартом я перекрестились, для меня это как помощь Бога, эмоционально меня это поддерживает, я всегда крещусь перед стартом», - рассказала она.
Вторым в своем финальном забеге оказался пензенец Никита Брик. Но повод для еще большей радости был в другом. В беге на 60 метров с барьерами юноша показал время, до которого никто не мог дотянуть последние 16 лет.
«Это рекорд нашей области, его сначала поставил мой крестный Александр Лихацкий, теперь я его повторил», - поделился Никита Брик.
Фестиваль легкой атлетики памяти героя-пограничника Махалина проходит в Пензе вот уже в 38-й раз. Самарский тренер Сергей Комаров привозит своих подопечных каждый год - привлекает высокий организационный уровень.
«Я поражаюсь работе главного судьи Карасика, он так идеально составляет программу, что у нас нет задержки даже в минуту - все шикарно», - отметил он.
В 2017 году в соревнованиях было почти 700 участников - представители Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Нижегородской областей.
«Эти соревнования являются хорошим отбором всего резерва, они популярны среди других регионов», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
В списке легкоатлетических видов, кроме бега на различные дистанции, были прыжки в длину и высоту. Участникам, показавшим выдающиеся результаты, будут присвоены спортивные разряды.
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