Пензенский спортсмен поборется за звание Чемпиона мира по кикбоксингу

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16 апреля 2019, 10:02Спорт
Пензенец Максим Зотов 10 мая выступит в профессиональном турнире по ММА Gorky Fighting Championship (18+), который пройдет в Самаре.
Спортсмен сразится в титульном бою за пояс Чемпиона мира в весовой категории до 75 килограммов. Соперником пензенского бойца станет МСМК по кикбоксингу, чемпион Европы по полноконтактному карате Алексей Рясков.
Максим Зотов всерьез решил заняться единоборствами в 33 года. В 2018 году он занял второе место на чемпионате ПФО по кикбоксингу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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