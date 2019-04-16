Пензенский спортсмен поборется за звание Чемпиона мира по кикбоксингу

Пензенец Максим Зотов 10 мая выступит в профессиональном турнире по ММА Gorky Fighting Championship (18+), который пройдет в Самаре.

Спортсмен сразится в титульном бою за пояс Чемпиона мира в весовой категории до 75 килограммов. Соперником пензенского бойца станет МСМК по кикбоксингу, чемпион Европы по полноконтактному карате Алексей Рясков.

Максим Зотов всерьез решил заняться единоборствами в 33 года. В 2018 году он занял второе место на чемпионате ПФО по кикбоксингу, пишет ИА «Пенза-Пресс».