Пензенский спиртзавод неправильно утилизировал барду

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25 декабря 2018, 10:32Общество
Прокуратура Пензенского района нашла нарушения природного законодательства в ООО «Ардымский спиртзавод».
В результате проверки установили, что у организации не было дегельминтизатора и газовых свечей для утилизации барды [отхода производства этилового спирта]. Оборудование необходимо для предотвращения сброса избыточного метана в атмосферу.
Помимо этого, предприятие ограничило доступ к пруду на реке Каменка, которая считается объектом общего пользования. На берегу возведен забор с металлической сеткой.
По итогам проверки в отношении заместителя гендиректора спиртзавода возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф - 2000 рублей и предупреждение. Директору вынесли представление об устранении нарушений.
Все нарушения в настоящее время устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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