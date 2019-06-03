Пензенский «СоюзМаш» позаботился о безопасности школьников на дороге

В День защиты детей пензенские школьники узнали о правилах дорожного движения. Педагоги и сотрудники ГИБДД помогли им закрепить информацию в формате квеста. А региональное отделение «Союза машиностроителей России» подарило всем участникам значки со светоотражающими элементами. Их же получили более 500 участников праздничного концерта на площади имени Ленина.

В День защиты детей госавтоинспекторы вместе с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и Пензенским региональным отделением «Союза машиностроителей России» рассказали ребятам, как правильно вести себя на дороге. Правда, до знаний еще предстояло дойти. Для школьников организовали квест о безопасности. На каждой из десяти площадок ребят ждали тематические задания.

Основной детский вид транспорта в летние каникулы - велосипед. Кроме умения искусно им управлять, школьники также показали свое четкое знание правил дорожного велосипедного движения.

«Перед тем как пересечь дорогу, надо слезать с велосипеда и вести его с собой, и только там, где есть пешеходный переход, а также перемещать только по специальным дорожкам для велосипедистов», - сказал ученик лицея архитектуры и дизайна №3 Пензы Никита Потапов.

Ребята прошли также через такие площадки, как, например, «Я могу оказать первую помощь», «Я не нарушаю ПДД», «Моя безопасность - дороже всего». В ГИБДД говорят о неумолимой статистике - летом количество аварий с участием детей увеличивается, поэтому особенно важно - предупредить опасность.

«Начинаются летние каникулы, поэтому важно, чтобы дети не забывали и ни в коем случае не нарушали правила дорожного движения. На квесте есть несколько станций по медицине, где ребятам показывают, как правильно накладывать повязки при ранениях», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензе Олеся Сатыренко.

Но одного лишь знания правил дорожного движения недостаточно. Как показывает практика, даже если рядом взрослые, детей на дороге в темное время суток заметить непросто. О безопасности позаботилось пензенское отделение «Союза машиностроителей России», по инициативе которого для всех участников квеста были изготовлены светоотражающие элементы.

Значки-светлячки получили и более 500 юных артистов, которые участвовали в праздничном концерте на площади Ленина в честь Дня защиты детей.