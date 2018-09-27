Пензенский Союз садоводов России подарил школе в Заре саженцы деревьев

В поселке Заря Пензенской области во втором филиале школы №52 прошла акция «Украсим уголок планеты». На территории учебного заведения посадили саженцы деревьев, подаренные сотрудниками Пензенского областного отделения Союза садоводов России.

Дождик для посадки саженцев - не помеха. Напротив, в пасмурную погоду молодые деревья хорошо приживаются. Поэтому акцию не стали откладывать из-за непогоды.

«Недавно учусь в этой школе, раньше жила в другом районе. Для меня очень важно, чтобы она была красивой и ухоженной», - сказала учащаяся школы №52 Пензы Юлия Еграчева.

Акция «Украсим уголок планеты» (0+) - это начало сотрудничества Союза садоводов России со школой. Пензенцы решили помочь благоустроить территорию перспективного учебного заведения. С каждым годом число учащихся там только растет.

«Сейчас в школе обучаются 192 ребенка. Три года назад их было 82. Такой прирост связан с тем, что в микрорайоне построили новые дома для переселенцев из ветхого жилья, мы этому очень рады», - рассказала заместитель директора филиала №2 школы №52 Пензы Ольга Алексашкина.

Также образовательному учреждению подарили декоративный пруд, его решили обустроить напротив школьного крыльца. Рядом с водоемом разместится альпийская горка.

«Рядом с прудом посадим ромашки, васильки, камушками обложим. Также, думаю, что пустим «золотую» рыбку, чтобы дети загадывали желания», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова.

Основные работы по благоустройству начнутся весной. Там планируется посадить новые саженцы сосны, сирени и жасмина. Кроме того, в конце учебного года территорию учреждения украсят молодые туи и кедры.