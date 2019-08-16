Пензенский совет ветеранов войны заключил соглашения с 3 организациями

Пензенский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов заключил соглашения сразу с тремя организациями: региональным отделением «Российский фонд милосердия и здоровья», Пензенским городским казачьим обществом и региональным филиалом «Российский Союз ветеранов». Все организации взаимодействовали и ранее, однако до сегодняшнего дня у них не было полномочий на проведение совместных мероприятий.

Осмотр общественных мест, обеспечение правопорядка. Возможно, в скором времени представители Пензенского городского казачьего общества будут выходить в рейды не одни. Они смогут мониторить ситуацию на улицах города вместе с народными дружинами Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Общественные организации еще не взаимодействовали в этом направлении, однако плотная работа ведется по другим векторам.

«Это военно-патриотическая подготовка в кадетском корпусе №46 генерала Слепцова, регулярно приглашаются ветераны, которые читают лекции. Также в 2019 году началась работа с казачьим институтом. Дай Бог, чтобы это все развивалось», - сказал атаман Пензенского городского казачьего общества Александр Грунин.

Выстраивать планомерную работу с другими общественными организациями - не дань моде, а острая необходимость современного времени. Представители Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов уверены, что подписание документов о сотрудничестве будет не просто формальностью, а даст толчок для совместного взаимодействия по различным направлениям: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни и культурное просвещение.

«Нужно объединять все ветеранские и волонтерские организации, чтобы усилить их работу. Это соглашение дает нам возможно в большей степени выполнять наши приоритетные направления», - отметил председатель Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Тымчук.

Известно, что в ближайшее время руководство совета намерено заключить еще несколько соглашений. Оно планирует укреплять сотрудничество и развивать новые направления работы планируется городскими управлениями, среди которых - социальные, культуры и образования.