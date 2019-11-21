В Пензе Следком провел экспертизу на месте падения авто в яму с кипятком

Региональное управление Следственного комитета России озвучило первые результаты расследования уголовного дела по факту гибели двух мужчин на улице Аустрина в Пензе. Напомним, там 19 ноября легковой автомобиль провалился в яму с кипятком. Смерть жителей областного центра наступила в результате асфиксии вследствие утопления.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи изъяли участок поврежденной трубы, провели обыски в помещениях собственника тепломагистрали и в организациях, которые обслуживали ее, а также экспертизу промышленной безопасности объекта. В рамках дела исследуется большой объем материалов, в том числе - в других регионах. Главная цель - выяснить точную причину происшествия и найти виновных в трагедии.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию собственника тепломагистрали, работников организации, занимающихся ее облуживанием и ремонтом, общества с ограниченной ответственностью, проводившего исследования тепловой сети, должностных лиц муниципальной и региональной власти. В ряде СМИ распространяются сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Следственном управлении просят жителей, которые были очевидцами трагического происшествия, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 36-17-02 или 8-927-389-81-23.