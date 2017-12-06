06 декабря 2017, 19:41Общество Пензенский скульптор Герман Феоктистов отмечает 55-летие 6 декабря исполняется 55 лет Герману Феоктистову - пензенскому скульптору, который известен, прежде всего, тремя своим работами - уличными скульптурами Ювелира, Бездомного кота Митьки и Памятником пропуску в Заречном. Сам же мастер говорит, что темы, которые проходят через все его творчество - это североамериканские индейцы, русские солдаты времен войны с Наполеоном и тема женской красоты.

Твердые руки скульптора - это и есть тот инструмент, которым Герман Феоктистов творит объем. Хотя в его коллекции можно отыскать даже стоматологические приборы. А видение будущей скульптуры подробно и ярко возникает, конечно, в голове. Сам Герман Михайлович называет этот момент необъяснимой химической реакцией.

«Некоторые мои друзья, глядя на скульптуру, делятся мыслями и иногда попадают в точку. Это самое главное, когда мысль, которую я заложил в скульптуру, видна зрителю», - рассказал скульптор.

Две главных темы его творчества - это индейцы, образ вылился в персональную выставку «Священный круг жизни» (0+) и русские солдаты времен войны с Наполеоном - эти работы объединены в выставке «Солдатушки - бравы ребятушки» (0+). Принципиальный момент - достоверность. Его индеец из племени шайеннов - точно соответствует прототипам. Так в жизни скульптора появились ежегодные слеты любителей индейской культуры под Санкт-Петербургом и историческая реконструкция. В 2017 году Герман Феоктистов в сражении под Пензой был партизаном, с топором в руке охранял пушку. А в зимнем походе по Пензенской области его наградили медалью за усердие.

Себя он называет поденщиком. Ритм жизни - ежедневный труд в мастерской. Сейчас Герман Феоктистов разрабатывает тему Евы - это 60 скульптурных и 40 графических работ, воспевающих женскую красоту. Еще один мотив, который только наметился - земляки. Портреты и характеры талантливых пензенцев в скульптуре. Сейчас отлиты уже около 30 работ. Одну из первых Герман Михайлович подарил своему давнему другу - маринисту Евгению Заикину. Друг скульптора признается, что его подарок Герману Феоктистову тоже будет творческим.

«Он пришел ко мне с пластилиновой головой, ну так, начатки какие-то принес, а я работал. Он полепил, ушел и на день рождения вдруг мне принес шедевр - я в пиратской одежде, это было чудо, конечно», - поделился маринист Евгений Заикин.

Творчество Германа Феоктистова стало не только частью пензенского искусства, но и каждого пензенца.

Общество

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