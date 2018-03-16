Пензенский штаб ОНФ высоко оценили на общероссийском уровне

В частности, речь идет о таких направлениях как «Прямой диалог власти и общества», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Мониторинг проблем экологии и защиты леса».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Котов поблагодарил губернатора за внимание, оказываемое общественным инициативам.

«Благодаря личному участию главы региона многие вопросы стали решаться быстрее, эффективнее идет взаимодействие с министерствами и ведомствами», - сказал он.

Руководитель РИК ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников сообщил о том, что, по предварительным итогам 2017 года, региональный штаб получил высокую оценку в общероссийском рейтинге.

С 2017 года активисты работали над реализацией ряда новых проектов, таких как: «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог; «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», дающий возможность людям внести свой вклад в улучшение экологической обстановки; «Равные возможности – детям», призванный обеспечить доступ к бесплатному посещению кружка или секции по выбору семьи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Еще один проект стартовал уже в конце лета - «Молодежка ОНФ». В его рамках в Пензенской области были проведены несколько акций, в которых приняли участие молодежные организации региона.

В целом в 2017 году активистами ОНФ было проведено 361 мероприятие. В их числе - федеральные и региональные мониторинги по исполнению поручений и майских указов президента РФ, профилактические рейды совместно с различными службами и ведомствами, акции.

Подводя итог встречи, Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость более тесного контакта общественников с властями различных уровней.

«Наши общие приоритеты – сохранение политической и социальной стабильности, обеспечение экономического роста, повышение уровня жизни и качества жизни наших граждан. Все усилия должны быть направлены на решение этих важнейших задач», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».