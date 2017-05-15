Пензенский школьник стал вторым на всероссийских соревнованиях по дзюдо

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15 мая 2017, 10:05Спорт
14 мая воспитанник пензенской школы дзюдо Никита Горбатов занял второе место на открытых соревнованиях всероссийского уровня «Праздник дзюдо» в весовой категории до 46 килограммов.
Более 300 спортсменов из 35 регионов России и зарубежья боролись за победу в турнире. Соревновались юноши в возрасте 11-14 лет (2003-2006 годов рождения).
«Второй день соревнований в Магадане принес Пензе серебряную медаль. Накануне Роман Кулыгин завоевал «золото» в весовой категории до 50 кг. Чуть не хватило соревновательного опыта Владиславу Бурментьеву, который проиграл поединок за третье место. В целом, ребята показали достойные результаты, хотя сказались изнурительная дорога на Дальний Восток и существенная разница в часовых поясах», - сообщил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Также спортсмены стали участниками семинаров, которые провели тренеры сборной России по дзюдо Евгений Кулдин и Жан Пьер Жибер, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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