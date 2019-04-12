Пензенский школьник разработал биопластик

Среди сверстников он авторитет, а педагоги ему пророчат успешное будущее. Победа Михаила Тесленко на городской, а затем областной научно-практической конференции "Старт в науку" не стала полной неожиданностью для окружающих. 9-классник из 32-ой пензенской школы целеустремленно шел к своей цели в течение нескольких месяцев.

После успеха на областной научно-практической конференции "Старт в науку" Михаил Тесленко демонстрирует свои достижения

одноклассникам. Вместе со своим научным руководителем, учителем географии Александром Гладковым он изготовил биопластик на основе крахмала, альтернативный обычному пластику, из нефти и газа.

На все вопросы одноклассников у Михаила - четкие ответы. Преимущества использования биопластика он изучал в течение нескольких месяцев. По словам юного исследователя, главный плюс материала в том, что он под воздействием микроорганизмов, которые содержатся в почве, распадается на безопасные вещества в течение 2-3 месяцев. Для сравнения: привычный всем пластик обладает свойством сохранять свой первозданный вид сотни лет.

Михаил Тесленко предлагает изготавливать биоразлагаемый пластик из картофельного крахмала или целлюлозы. Утверждает, что процесс производства достаточно легкий. Сам он сварил в прямом смысле слова три вида пластика на основе крахмала: из соли, соды и уксуса. В рецептах - всего лишь 3-4 ингредиента. Научный руководитель Михаила говорит, что победить в научно-практической конференции его ученику помогли настойчивость и целеустремленность.

После победы на конференции "Старт в науку" Михаил серьезно задумался о выборе профессии. Станет ли он экологом, 9-классник пока не решил. Но точно одно: свое будущее школьник обязательно свяжет с природоохранной деятельностью.