Пензенский шахматист представит Россию на всемирной олимпиаде

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29 августа 2018, 16:36Спорт
Пензенский шахматист, воспитанник спортивно-адаптивной школы региона Андрей Терсинцев станет участником всемирной олимпиады по шахматам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, пензенец включен в состав сборной России. Соревнования пройдут в Грузии (г. Батуми) с 23 сентября по 6 октября.
Всего в олимпиаде будут участвовать около четырех тысяч шахматистов и официальных лиц из более чем 180 стран.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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