Пензенский шахматист представит Россию на всемирной олимпиаде

Пензенский шахматист, воспитанник спортивно-адаптивной школы региона Андрей Терсинцев станет участником всемирной олимпиады по шахматам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, пензенец включен в состав сборной России. Соревнования пройдут в Грузии (г. Батуми) с 23 сентября по 6 октября.

Всего в олимпиаде будут участвовать около четырех тысяч шахматистов и официальных лиц из более чем 180 стран.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».