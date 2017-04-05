Пензенский «серфер» покорил Суру. Видео

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06 апреля 2017, 11:36Общество
В Пензе мужчина покоряет реку Суру на маленьком плоту.
Соответствующее видео в социальной сети «Инстаграм» опубликовал пользователь mitaniev_a, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по посту, мужчина, стоя на деревянном круге, плыл по реке, гребя палкой.
Инцидент произошел в районе Ростка. На момент публикации видео посмотрело 22 человека.
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