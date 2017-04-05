06 апреля 2017, 11:36Общество Пензенский «серфер» покорил Суру. Видео В Пензе мужчина покоряет реку Суру на маленьком плоту.

Соответствующее видео в социальной сети «Инстаграм» опубликовал пользователь mitaniev_a, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по посту, мужчина, стоя на деревянном круге, плыл по реке, гребя палкой.

Инцидент произошел в районе Ростка. На момент публикации видео посмотрело 22 человека.

Публикация от Артем Митаниев (@mitaniev_a) Апр 5 2017 в 12:37 PDT

Общество

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Источник фотографии: https://www.instagram.com/p/BShAK1qgRVR/?taken-by=mitaniev_a