Пензенский семейный православный театр готовится к дебютному спектаклю

«Огонь войны души не сжег» (6+). Так будет называться первый спектакль семейного православного театра. Театр готовится к премьере. Авторы и участники посвятят его Дню Победы. Постановка будет музыкально-танцевальной. Пока же участники репетируют строевой шаг и пытаются ощутить радость, которую чувствовали их деды и прадеды в День Победы.

На репетициях участники и создатели спектакля не раскрывают сюжетных линий, но очевидно, что зрителя ждет необычный взгляд на тяжелейшие времена в российской истории.

Актеры-любители нерешительно учатся маршировать. Помня слова негласного гимна о защите Отечества, песни «Священная война», они объясняют: в том, что православный театр ставит спектакль на военную тему, нет противоречий.

«Служение отчизне и Богу - это, конечно, главное для православного человека. Это взаимосвязано и неразделимо. Наши дети могут постичь любовь к Родине и Всевышнему через такие творческие проявления, спектакли», - сказала участница театра Светлана Русейкина.

Семейный православный театр в Пензе появился только в 2019 году. Он вырос из студии при воскресной школе «Горлица». После прослушивания, на которое мог прийти любой пензенец, труппа выросла до 65 человек. И нередко в этом театре играют действительно семьями. Самым старшим актерам-любителям - 70, а самым маленьким - три года. И в таком составе театр еще не выступал.

«Эта постановка насыщена песнями и танцами. Она рассказывает о военном времени, любви, дружбе, очень интересная и трогательная. Сейчас, конечно, нам трудно, потому что тема очень трудная как для детей, так и для взрослых, все-таки это не сказка», - отметила художественный руководитель семейного православного театра Галина Медведева.

Премьерный спектакль «Огонь войны души не сжег» (6+) состоится 5 мая в центре хореографического искусства на улице Леонова. За бесплатными билетами на него можно обратиться в пензенскую епархию.