23 ноября 2017, 19:23Общество Пензенский русский народный хор победил в конкурсе в Белгороде Народный хор «Душа России» одержал победу в поединке хоров, который прошел в Белгороде. Состязаться в музыкальном мастерстве пензенцам пришлось с артистами «серебряного возраста», которые съехались со всей России. В 2017 году конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России собрал свыше 400 человек.

Песню о Пензе услышали в Белгороде. На конкурсе вокально-хоровых коллективов пенсионеров России прозвучал «Пензенский вальс». В трехдневном поединке хоров приняли участие 20 коллективов. Русский народный хор «Душа России» жюри признало лучшим.

«Было так приятно, когда нам аплодировали, говорили много лестных слов, кричали: «Пензенцы, вы молодцы!» - призналась солистка хора «Душа России» Валентина Сидорова.

«Прекрасный город. Очень тепло встретили. Организация была великолепная, масса эмоций, мы посмотрели на другие коллективы, сравнили себя с ними», - рассказал руководитель хора «Душа России» Владимир Кадомцев.

Хор был создан при заводе «Пензхиммаш» еще в 1968 году. В разные годы им руководили известные в Пензе музыканты - Александр Тархов и Валентин Сугоняк. Сегодня в репертуаре - народные и авторские песни. Большое место среди них занимают произведения композитора Октября Гришина. Одержать победу в конкурсе удалось во многом благодаря его творчеству, уверена самая старшая солистка Раиса Февралева. В хоре она поет с начала 90-х, и свое 83-летие мечтает отметить на сцене.

«Знаете, почему мы победили? У нас баянисты - высший класс, хор пятиголосный и нам помогли песни Октября Гришина», - сказала она.

Сейчас коллектив работает над обновлением программы и готовится к большому концерту в честь полувекового юбилея хора. Круглую дату отметят в феврале 2018 года.

Общество

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